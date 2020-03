Mitarbeiter in Quarantäne : Zwei Fälle des Coronavirus am Campus Remagen

Remagen Zwei Mitarbeiter des Rhein-Ahr-Campus in Remagen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die beiden Hochschulangehörigen befinden sich laut Campus in häuslicher Quarantäne.

Am Rhein-Ahr-Campus in Remagen haben sich zwei Hochschulangehörige mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete die Hochschule Koblenz am Donnerstag für ihren Standort im Kreis Ahrweiler. Die beiden Erkrankten befinden sich nun in häuslicher Isolation. Kontaktpersonen konnten ermittelt und ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden. In der Folge wurde der Rhein-Ahr-Campus für die hochschulexterne Öffentlichkeit gesperrt.