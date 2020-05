Pfingsten an der Ahr : Weinlounges im Kurpark Bad Neuenahr stehen für Besucher bereit

Konzert auf der Terrasse

Nachdem die Konzerte im Park über Wochen online ausgestrahlt wurden, kehren sie nun zurück in den Kurpark. Bei schönem und warmem Wetter können Gäste die Konzerte ab dem Pfingst-Wochenende wieder live im Park genießen. Das teilte die Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH als Veranstalterin jetzt mit. Sofern das Wetter mitspielt, spielt das Bad Neuenahrer QuAHRtett von Freitag, 29. Mai, bis Pfingstmontag, 1. Juni, jeweils um 15.30 Uhr und zusätzlich am Pfingstmontag um 11 Uhr live auf der Terrasse der Kleinen Bühne im Kurpark. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Konzerte zumindest in der Open-Air-Variante nun wieder anbieten können“, so Geschäftsführer Jan Ritter.

Die Besucherzahl pro Konzert ist auf maximal 100 Besucher beschränkt. Daher ist eine Anmeldung mit dem Hinterlassen der Kontaktdaten notwendig. Der Zugang zum Kurpark erfolgt am Veranstaltungstag über den zentralen Eingang an der Kurgartenstraße. Bis zum Einnehmen der Plätze besteht Maskenpflicht. Der Eintritt je Konzert kostet acht Euro, für Inhaber der Kulturkarte oder Gästekarte ist der Eintritt frei. Verbindliche Anmeldungen zu den Konzerten sind täglich von 10 bis 15 Uhr in den Tourist-Informationen Bad Neuenahr oder Ahrweiler möglich oder telefonisch unter ☏ 0 26 41/9 17 10. Infos unter www.ahrtal.de.