Wein-Kultur-Sommer : Winzer in Dernau präsentieren ihre Produkte

Dernau Erst wurde er verschoben, dann ganz abgesagt: Der Dernauer Weinfrühling fiel der Corona-Krise zum Opfer. Dafür gibt es vom 26. bis zum 28. Juni den Wein-Kultur-Sommer.

Der traditionelle Dernauer Weinfrühling mit seinen Wanderrouten und Weinständen in den Weinbergen rund um Dernau war wegen der Corona-Einschränkungen von Ende April auf Ende Juni verschoben worden, musste in seiner ursprünglichen Form jetzt aber endgültig abgesagt werden. Alternativ möchten die Weingüter von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juni, ein anderes Forum bieten. Der Weinbrunnenplatz bietet sich an, im Rahmen eines Open-Air- Gastronomiekonzeptes ein Angebot für Einwohner und Gäste zu schaffen. Angedacht ist Weingenuss bei lokalen Winzern.

Auf dem Weinbrunnenplatz präsentieren sich Winzer an drei weit auseinanderstehenden Weinständen und laden zum Probieren ein. Wer dennoch wandern möchte, dem bieten Winzer aus Dernau und Marienthal „to-Go“-Weine zum Verkauf an. An den drei Festtagen servieren neun Weinerzeuger aus Dernau und Marienthal ihre Produkte, und zwar am 26. Juni von 16 bis 20 Uhr, am 27. Juni von 12 bis 20 Uhr und am 28. Juni von 12 bis 18 Uhr.