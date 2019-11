Strafprozess in Sinzig : Wie konnte der kleine Ramsam die Kita verlassen?

Sinzig Der Prozess um den Tod des Dreijährigen aus einer Bad Breisiger Kita ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Auch nach dem Verhandlungstag bleiben noch viele Fragen offen. Wie konnte der Junge die Kita verlassen?

Den erhofften Durchbruch im Fall des kleinen Ramsan gab es auch am Donnerstag nicht. Es blieb ein Rätsel, wie der dreijährige Sohn tschetschenischer Eltern am 8. Mai 2017 unbemerkt die Bad Breisiger Kita „Regenbogen“ verlassen konnte, auf ein Nachbargrundstück lief, dort in einen Gartenteich fiel, ohnmächtig wurde und nach Rettungsversuchen am Nachmittag starb.