Haushaltsberatung im Gemeinderat : Supermarkt am Altenahrer Seilbahnparkplatz ist beschlossene Sache

Altenahr Der Gemeinderat Altenahr beschließt Haushalt 2020. Ein Bebauungsplan für die Sommerrodelbahn ist nun einstimmig auf den Weg gebracht worden.

Für 360.000 Euro sind Investitionen vorgesehen, dazu sind 250.000 Euro an Krediten erforderlich. Investiert wird unter anderem in Tablets für die Mitglieder des Rates, in Arbeitsgeräte für den Bauhof, in den Ausbau der oberen Weinbergstraße, der Pützgasse und der Straße Am Laypütz. Die Sanierung der Fußgängerbrücke in Altenburg wird auf das nächste Jahr verschoben. Die Radwegebrücke über die Ahr am Seilbahnparkplatz wird aus Bundesmitteln finanziert, auf die Gemeinde kommen 15.000 Euro Planungskosten zu.