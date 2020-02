Hohe Kosten erwartet : Altenahrer wehren sich gegen Ausbau der Pützgasse

Altenahr Anlieger der Altenahrer Pützgasse wehren sich wegen der hohen Kosten, die ein in ihren Augen unnötiger Straßenausbau mit sich bringt. Bei einer Ortsbesichtigung wurde schnell klar: Die Bürger hoffen auf eine Gesetzesänderung.

Am Samstagnachmittag versammelten sich Anlieger in großer Zahl auf der Weinbergstraße, um ihren Standpunkt zu vertreten. Der Rat befasst sich an diesem Montag in seiner Sitzung ab 19 Uhr im Haus des Gastes mit dem Thema und könnte laut Beschlussvorlage die Aufträge für das schon 2018 grundsätzlich beschlossene Projekt vergeben.

„Wir wehren uns nicht dagegen, dass etwas gemacht werden soll, aber wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, formuliert ein Bürger den Unmut. Irritiert sind einige Anlieger von den auf sie zukommenden Kosten in fünfstelliger Höhe, die ihnen auf einen Schlag abverlangt werden könnten. Ein Sprecher führt Gemeinden in der Nachbarschaft an, in denen die Zahlungen jüngst in wiederkehrende Beiträge umgewandelt worden seien und nennt als Beispiel Remagen. Dort seien außerdem alle neuen Bauvorhaben für 2020 erst einmal gestoppt worden. Die Anlieger beziehen sich in ihrer Argumentation außerdem auf einen Gesetzesentwurf des Landes, nach dem die Zahlungen grundsätzlich in wiederkehrende Beiträge umgewandelt werden könnten. Einige Bürger hoffen sogar, dass die Ausbaubeiträge für Anlieger in Rheinland-Pfalz in naher Zukunft ganz abgeschafft werden.