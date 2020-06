Schwimmbäder in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Stadt will Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr am Mittwoch öffnen

Stadt will Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr am Mittwoch öffnen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will das Freizeitbad Twin am Mittwoch öffnen. Auch die Ahr-Thermen prüfen eine Wiedereröffnung. Allerdings wird es massive Einschränkungen geben.

Die Schwimmbadfreunde in der Kreisstadt dürfen sich freuen: Am Mittwoch, 10. Juni, öffnet das Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr wieder seine Pforten, wenn auch nur eingeschränkt. Das beschloss der Stadtrat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Auch die Ahr-Thermen wollen wieder den Betrieb aufnehmen, allerdings ist der Zeitpunkt noch unklar, so Geschäftsführer Maternus Fiedler. Das hänge von den Vorgaben der Landesregierung ab. Das Freibad in Ahrweiler plane ebenfalls die Wiedereröffnung – aber darauf habe die Stadt keinen Einfluss, das sei Sache des Pächters.