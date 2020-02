SPD-Neujahrsempfang in Sinzig : Franz Müntefering ruft in Sinzig zum Zusammenhalt auf

Sinzig Ex-SPD-Chef Franz Müntefering appellierte in Sinzig beim Empfang der Kreis-SPD an alle demokratischen Kräfte. Die Vernünftigen müssten zusammenhalten, um zu verhindern, „dass Bekloppte das Ruder übernehmen“.

„Die demokratischen unter den Parteien müssen jetzt in gemeinsamer Anstrengung verhindern, dass die Demokratie kaputt gemacht wird.“ – Das sei das Gebot der Stunde, wie der Ehrengast Franz Müntefering am Sonntag beim Neujahrsempfang der SPD im Kreis Ahrweiler im Sinziger Rathaus sagte. Die demokratischen Parteien dürften sich dabei „durchaus als Konkurrenten begreifen, nicht aber als Feinde.“ Hintergrund seiner Ausführungen waren nicht zuletzt die jüngsten Ereignisse in Thüringen bei der Wahl des dortigen Ministerpräsidenten mit Hilfe von Stimmen durch die AfD.

Klartext sprach einer, der dafür bereits in seinem vielen Amtszeiten bekannt war und der es nun wirklich wissen muss: Müntefering war viele Jahre lang Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Landesminister, Bundesarbeitsminister und Vizekanzler. Und als er 2008 als Nachfolger von Kurt Beck dessen Posten als SPD-Bundesvorsitzender wenn auch nur für kurze Zeit übernahm, lobte er dieses Amt – vielen klingt es immer noch in den Ohren – als „das schönste Amt neben dem Papst“. Noch heute ist Müntefering, der vor genau einem Monat seinen 80. Geburtstag feiern konnte, aktiv: als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen oder Beiratsvorsitzender des Berliner Demografie Forums.

Franz Müntefering war von 2002 bis 2005 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. In den Jahren 2004/05 sowie von Oktober 2008 bis November 2009 war er Bundesvorsitzender seiner Partei. Im Kabinett Schröder war Müntefering kurzzeitig Verkehrsminister, im Kabinett Merkel Vizekanzler und Arbeitsminister. Zuvor war der heute 80-Jährige bereits Landesminister in Nordrhein-Westfalen. Verheiratet ist der Sauerländer mit der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering.

Mehr als 100 Gäste

Zunächst strotzte die einstündige Rede des gebürtigen Sauerländers von Beispielen aus Kinder- und Jugendtagen, vor allem aber aus seiner langen politischen Biografie, die im Sauerland begann, in Düsseldorf ihre Fortsetzung und in Berlin ihre Krönung fand. Münteferings Hauptthema war dabei an Aktualität kaum zu überbieten: die Bewahrung der Demokratie, die sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch befinde und einer Belastungsprobe standhalten müsse.