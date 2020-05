Mit Maske durch die Ausstellung : So ist ein Besuch im Arp Museum Rolandseck in Corona-Zeiten

Rolandseck Der General-Anzeiger hat sich nach der Zwangspause im Arp Museum Bahnhof Rolandseck umgesehen. Manchem Besucher sind die aktuelle Ruhe und der Corona-Abstand dort sehr recht.

Von Andrang keine Spur, zählt Reitz an diesem Nachmittag 66 Gäste, ein Drittel des Normalbetriebs. An Wochenendtagen sind es in der Regel zehnmal so viele und mehr. Wie im ganzen Haus geht es in der Kunstkammer Rau ruhig zu, wo eine Besucherin aus Bonn ihrem Begleiter begeistert die Malweise einzelner Gemälde erläutert. War es ihr trotz Masken-Handicap – „ich kriege schlecht Luft“ – wichtig, heute zu kommen? „Selbstverständlich. Wir lesen ja in einem Bild wie in einem Roman und je nachdem, wer sich mit dem Bild beschäftigt, ist es immer eine andere Geschichte.“