Hotelprojekt : Vier-Sterne-Hotel „The Bridge“ kommt nach Remagen

So soll das Vier-Sterne-Hotel in Remagen nach seiner Fertigstellung aussehen. Besonders markant: das in den Rhein ragende Kranhäuschen. Foto: Planungsbüro Krause

Remagen Das 49-Millionen-Euro-Projekt „The Bridge“ neben den Brückenpfeilern von Remagen ist offenbar in trockenen Tüchern. Am Rheinufer soll ein Vier-Sterne-Hotel entstehen.

Aufatmen in Remagen: Für das ambitionierte Vier-Sterne-Hotel „The Bridge“ am Rheinufer scheinen Investor und Betreiber gefunden zu sein.

Wie Projektplaner Tom Krause auf GA-Anfrage bestätigte, ist der Hamburger Unternehmer Gert Prantner, einer der renommiertesten und meistausgezeichneten Hotelbetreiber Deutschlands, als Betreiber vorgesehen. Er wird als Pächter/Mieter auftreten und in seiner Verantwortung eine namhafte Hotelgesellschaft als Brand (Marke), beispielsweise im Rahmen eines Management-Agreements, einbinden. Kapitalgeber soll die Prime Properties GmbH sein. Sie ist formal-juristisch der Investor. Nach Krauses Angaben sollen 49 Millionen Euro in das Vorhaben gesteckt werden.

Seit 2013 wird an dem Projekt, das an den Pfeilern der Remagener Brücke entstehen soll, geplant. Der Hotel- und Wohnungskomplex soll 49 Millionen Euro kosten. Projektentwickler ist das Eschweiler Planungsbüro Krause Bohne Architects + Planners International mit Tom Krause und der Mitgesellschafterin Astrid Bohne. Krause geht von einer Fertigstellung im Frühjahr 2021 aus.

2013 erstmals diskutiert

123 Doppelzimmer und Suiten

Ein markanter architektonischer Punkt soll das in den Rhein hineinragende „Kranhäuschen“ sein, in dem ein Restaurant untergebracht werden soll. Krause: „Hierfür haben wir zusätzlich ein Jahr im Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren gekämpft und die dafür notwendigen hydrogeologischen Gutachten und wegen der direkten Nähe zu den Brückentürmen die Abstimmung mit der Denkmalpflege vorgenommen. Das Kranhäuschen wird der Anziehungspunkt von Remagen – und sicherlich auch darüber hinaus.“ Die Teil-Baugenehmigung für den Erdaushub und die dort notwendigen und in der Römerstadt Remagen obligatorischen archäologischen Sondierungen liegt seit Anfang Juni vor, bestätigte das Planungsbüro. Schon bald, so der Eschweiler Planer, könnten die Bagger und Raupen anrollen. Die archäologischen Sondierungen sollen dabei synchron zu den Erdaushubarbeiten unter fachlicher Aufsicht der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Koblenz vorgenommen werden.