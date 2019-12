Remagener Innenstadt : Unbekannte versuchen in Deutsche Bank einzubrechen

Das Logo der Deutschen Bank. Foto: AP/Michael Probst

Remagen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Filiale der Deutschen Bank in der Remagener Innenstadt einzubrechen. Sie hebelten eine Tür am Hintereingang auf, der Geldautomat aber blieb unversehrt. Die Polizei sucht Zeugen.



Nach einem versuchten Einbruch in eine Filiale der Deutschen Bank ermittelt nun die Remagener Polizei. Wie die Ermittler am Freitagmorgen mitteilten, wurden sie in der Nacht zu Freitag gegen 3.10 Uhr durch einen Sicherheitsdienst über den Verdacht einer Geldautomatensprengung in der Filiale der Deutschen Bank in der Remagener Innenstadt in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort stellte die ausgerückte Polizei fest, dass die bislang unbekannten Täter die Tür des Hintereingangs der Bank aufgehebelt hatten. Der Geldautomat in der Filiale allerdings war laut Polizei unbeschädigt.