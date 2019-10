Diskussion um Straßenbaubeiträge : Horrende Einmalzahlungen in Remagen sollen ein Ende haben

Remagen Die Politiker in Remagen denken über wiederkehrende Straßenbaubeiträge nach - statt teils horrender Einmalzahlungen. Der Gemeinde- und Städtebund sieht viele Vorteile, dabei wurde im März noch eine Resolution zur kompletten Abschaffung der Beiträge ausgesprochen.

Die Diskussion um die von Anliegern zu entrichtenden Straßenausbaubeiträge reißt nicht ab. In Remagen wird nun darüber nachgedacht, wiederkehrende Beiträge einzuführen, statt - wie bisher - die zum Teil horrenden Einmalzahlungen zu erheben. Dabei hatte man in der Römerstadt noch im März eine Resolution verabschiedet , mit der sich der Rat beim Land für eine komplette Abschaffung der Anliegerkosten ausgesprochen hatte.

Dass die Beiträge vom Land abgeschafft würden, glaubt Thielmann nicht. Der Steuerzahlerbund hingegen schon. "Nach der Landtagswahl fallen die Beiträge", so der Chef des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes, Rainer Brüderle, zum General-Anzeiger. Der frühere Bundeswirtschaftsminister: "Die Mehrbelastung für den Landeshaushalt ist überschaubar." So sieht es auch der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Christian Baldauf. "Warum sollen Bundes- und Landstraßen vom Land bezahlt werden, Gemeindestraßen aber nicht? Die Straßen werden ja von allen genutzt", sagte er zum General-Anzeiger. Das Land könne die Beiträge ohne weiteres übernehmen.

Straßenbaubeiträge: Deutschland nur eins von zwei Ländern in Europa

Nur in zwei Ländern Europas werden Anlieger an den Straßenbaukosten beteiligt: in Deutschland und in Dänemark. Dabei können Kommunen selbst entscheiden, ob sie Einmalzahlungen - pro Anlieger oft im fünfstelligen Bereich - oder wiederkehrende kleinere Zahlungen abverlangen. Hierbei erstreckt sich die Zahl der Zahlungsverpflichteten allerdings nicht auf die reinen Anlieger, sondern auf Anlieger größerer zusammengefasster Gebiete. Bedeutet: Die Zahllast wird auf mehrere Schultern verteilt. 45 Prozent der rheinland-pfälzischen Kommunen haben sich bislang für dieses System entschieden. Mit "überwiegend positiven Erfahrungen", wie Thielmann erklärte.