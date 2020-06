Schwimmen im Halbtags-Rhythmus : Remagen plant Freibadöffnung am Mittwoch

Remagen plant Freibadöffnung am Mittwoch

Remagen Maximal 440 Gäste dürfen zeitgleich im Remagener Bad sein, was am Mittwoch wieder öffnen soll. Die Stadt sucht unterdessen noch ehrenamtliche Helfer zur Überwachung der Hygienevorschriften.

„Uns liegt viel daran, das Freibad gerade in dieser schwierigen Zeit zu öffnen und den Remagenern ein Stück Heimat und Erholung zu bieten“, sagt Bürgermeister Björn Ingendahl. Das Erscheinungsbild des Freizeitbades Remagen wird im Sommer 2020 allerdings deutlich anders sein als gewohnt: Flatterbänder, Absperrungen, Wegeführungen mit Einbahnstraßen sowie unzählige Schilder. Das Team des Freizeitbades Remagen und die Stadtverwaltung haben viel Arbeit in die Vorbereitungen für eine Öffnung des Freizeitbades unter den Hygieneschutzauflagen des Landes gesteckt. Das Rathaus plant die Öffnung für Mittwoch, 3. Juni.

Auch die Öffnungszeiten mussten angepasst werden. Bis auf Weiteres öffnet das Bad in Halbtagesblöcken: täglich von 8 bis 13 Uhr sowie 14 bis 19 Uhr (Kassenschluss 30 Minuten vor Betriebsschluss). Aufgrund der deutlichen Einschränkungen hat die Stadt Remagen die Eintrittspreise verändert. Die Saisonkartenaktion muss rückabgewickelt werden und einstweilen werden Halbtageskarten verkauft: je 3 Euro (1,50 Euro ermäßigt).

Gutscheine für Saisonkarten können ab Dienstag, 2. Juni, in der Touristinformation Remagen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. „All diese Veränderungen sind alles andere als begrüßenswert, aber in der gegenwärtigen Situation der einzige Weg, unser Schwimmbad in Remagen überhaupt zu öffnen“, erklärt Ingendahl. Er hoffe auf Verständnis und Umsicht der Badegäste.