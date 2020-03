Hersteller für E-Roller : Remagener Unternehmen steht in Flammen

Remagener Unternehmen steht in Flammen

In Remagen brennt die Werkstatt eines Herstellers für E-Roller. Foto: Martin Gausmann

Remagen Die Werkstatt eines Herstellers für E-Roller im Remagener Gewerbegebiet Süd steht seit Mittwochmorgen in Flammen. Laut Polizei sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, da die Rauchgase giftig sein könnten.

Die Firma Kumpan electric im Remagener Gewerbegebiet Süd brennt seit Mittwochmorgen. Die Feuerwehr ist mit allen verfügbaren Kräften am Einsatzort. Die Dieselstraße und Teile der Zeppelinstraße sind von der Polizei gesperrt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei Anwohner, Fenster und Türen zu schließen, da die Rauchgase giftig sein dürften. Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand nicht.

Das Unternehmen stellt Elektro-Roller her. Das Feuer war nach GA-Informationen gegen 7.30 Uhr in einem neben der Zentrale gelegenen separaten Baukörper ausgebrochen, das Hauptgebäude blieb bislang unbeschädigt. Aus der Werkstatt indes, die in einem pavillonähnlichen Bau untergebracht ist, dringt dichter weißer Qualm, das Dach ist völlig zerstört.