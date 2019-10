Überschwemmung und brennender Carport : Jugendfeuerwehr Remagen ist einen ganzen Tag im Einsatz

Remagen Die Remagener Feuerwehr simuliert einen Berufsfeuerwehrtag für den Nachwuchs. Die Jugend ist 24 Stunden in Bereitschaft und muss sich um eine Überschwemmung und einen brennenden Carport kümmern.

Simulierter Einsatz im Gewerbegebiet für die Jugendfeuerwehr Remagen

Der umfangreichste Einsatz führte ins Gewerbegebiet zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude. Die Jugendlichen rückten mit einem Tanklösch-, einem Mannschaftstransport- und einem Mehrzweckfahrzeug sowie einem Kommandowagen aus. Staffelführer Kevin Rollheiser und Gruppenführer Kevin Schindler hatten die Lage mit ihren Teams bald im Griff. Eine Maschine war in Brand geraten und drei Arbeiter verletzt. Diese wurden von ehemaligen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gemimt und von der Schminkgruppe des DLRG mit Brandwunden "versehen".

Der Einsatzleiter forderte das DRK an, und die Jugend ging in zwei Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Auch Einheitsführer Dirk Henkel und der stellvertretende Einheitsführer Guido Lenz schauten sich die Übung an. Mit Blick auf die 15 Jahre, in denen der Berufsfeuerwehrtag durchgeführt wird, erklärte Schorn, dass ein Generationenwechsel stattgefunden habe. Jugendfeuerwehrleute von einst seien nun in der Einsatzabteilung aktiv.