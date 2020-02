Auseinandersetzung in Remagen : Familien prügeln sich auf Polizeiwache

Remagen In Remagen sind am Samstagnachmittag auf einer Polizeiwache zwei Familien aneinandergeraten. Als der Streit eskalierte, mussten die Einsatzkräfte weitere Polizeistationen alarmieren.

Möglicherweise das Eintreten für die Familienehre führte nach Mitteilung der Polizei am Samstagnachmittag in Remagen zu einer größeren Auseinandersetzung. Angefangen hatte der Disput in der Mittelrheinbahn. Dort waren zwei Brüder und ein Cousin in einen Streit geraten, der gegen 16.45 Uhr eskalierte.