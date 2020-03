Wasserschutzpolizei im Einsatz : Tanker rutscht vor Remagen auf eine Sandbank

Erpel/Remagen. Zwischen Erpel und Remagen hat sich am Donnerstagmorgen ein mit Diesel beladener Frachter festgefahren. Kräfte der Wasserschutzpolizei sind im Einsatz.

Der Kapitän des Frachters mit Namen „Florian Burmeester“ war demnach am Vorabend in dem Streckenabschnitt vor Anker gegangen, um die Nacht an Land zu verbringen. Am frühen Morgen habe er festgestellt, dass die Anker nicht gehalten hatten und sich das Schiff auf einer Sandbank festgesetzt hatte. Ein erster Versuch, den Frachter mit Hilfe eines Schleppers aus seiner misslichen Lage zu befreien, scheiterte am Morgen.