Vollsperrung Höhe Rolandswerth : Mehrere Verletzte bei Unfall auf der B9 in Remagen

Ein Unfall auf der B9 hat am Samstagnachmittag zu einer Vollsperrung in Höhe Rolandswert geführt. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann/Archiv

Remagen Nach einem Verkehrsunfall in Höhe Rolandswerth mit mehreren Fahrzeugen am Samstagnachmittag war die B9 in beiden Richtungen gesperrt. Nach ersten Informationen wurden dabei mehrere Menschen verletzt.



Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen hat am Samstagnachmittag zu einer Vollsperrung der B9 bei Remagen in Höhe Rolandswerth geführt.

Nach ersten Informationen durch die Remagener Polizei sind nach einem Auffahrunfall noch einige weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle reingefahren. Dabei wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nach ersten Angaben sind sieben weitere Personen dabei leicht verletzt worden.

Durch die Bergungsarbeiten war die B9 bis 18.10 Uhr in beide Richtungen gesperrt.