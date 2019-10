Oberwinterer "Mädchen" : Maria Matthias feiert 100. Geburtstag

Oberwinter Auf ein bewegtes Leben schaut Maria "Mia" Matthias geb. Assenmacher zurück. Das Oberwinterer „Mädchen“, das im Vereinsleben aktiv war, feierte nun ihren 100. Geburtstag.

Maria Matthias besuchte 1926 die Volksschule und trat nach der Schulzeit eine Anstellung als Haushaltshilfe bei einer Oberwinterer Familie an. 1937 musste sie zum Arbeitsdienst nach Wilhelmshaven, wo sie ebenfalls in einem Haushalt und in einem Teegeschäft arbeitete. Zwei Jahre später bei Kriegsbeginn versah sie den Dienst in der Marinewerft. Dort lernte sie ihren Mann Egon kennen, den sie 1940 heiratete. In den Heimatort am Rhein kehrte das Ehepaar 1949 mit einer Tochter zurück, dann erblickte Sohn Norbert das Licht der Welt. Stets war die 100-Jährige aktiv im Vereinsleben: ob im Damenkegelclub, beim Liederkranz, bei den Möhnen oder als Funkenmariechen.