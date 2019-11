Überlebender wohnte in Altenahr : Wie sich die „Edelweißpiraten“ gegen das Naziregime stellten

Die Edelweißpiraten

Nicht nur in Köln, sondern im gesamten „Reich“ bildeten sich während der Nazizeit Gruppen von Edelweißpiraten. Historiker beziffern die Mitgliederstärke anhand der Namen in Gestapo-Akten allein im Raum Rhein-Ruhr auf mehr als 3000. In anderen Regionen gab es ähnliche Zusammenschlüsse – die „Goldene Vierzehn“ in Hamburg, die „Stadtbadbrühe“ in Chemnitz und die „Leipziger Meuten“ zum Beispiel. Diese Jugendbanden kämpften zunächst nur um einen Raum, der frei sein sollte von der Ideologie der Nazis, deren harscher Disziplin und paramilitärischen Erziehung.

Die Edelweißpiraten trugen statt der braunen HJ-Kluft bunt karierte Hemden und farbige Blusen, Halstücher in grellen Farben, kurze Hosen mit weißen Kniestrümpfen und ein Tirolerhütchen mit angestecktem Edelweiß. Dieses Erkennungszeichen hatten sie geschickt gewählt. Anstecker mit der „Lieblingsblume des Führers“ waren nämlich an jedem Andenken-Kiosk zu kaufen, und wer es trug, machte sich damit nicht gleich verdächtig. Mit der Einführung von „Jugenddienstpflicht“ und „Fahrtenerlaubnisschein“ schränkten die Nazis die Entfaltungsmöglichkeiten der „wilden“ Jugendgruppen mehr und mehr ein.

Der allgegenwärtige „Streifendienst“ der HJ durfte Jugendliche auf den Straßen kontrollieren, was zunehmend zu Konfrontationen führte, die immer häufiger gewaltsam ausgetragen wurden. So hieß es in einem Piratenlied: „Ja, wo die Fahrtenmesser blitzen und die Hitlerjungen flitzen / und die Edelweißpiraten hintendrein / was kann das Leben uns denn schon geben, wir wollen frei von Hitler sein.“