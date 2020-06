Vollsperrung Höhe Rolandswert : B9 nach Unfall mit mehreren Autos in beiden Richtungen gesperrt

Ein Unfall auf der B9 sorgt aktuell für eine Vollsperrung in Höhe Rolandswert. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann/Archiv

Remagen Nach einem Verkehrsunfall in Höhe Rolandswert mit mehreren Fahrzeugen am Samstagnachmittag ist die B9 in beiden Richtungen aktuell gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen hat am Samstagnachmittag zu einer Vollsperrung der B9 bei Remagen in Höhe Rolandswert geführt.

Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Polizei in Remagen ist aktuell mit der Unfallaufnahme beschäftigt.