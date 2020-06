Bauprojekt für 30 Millionen Euro : Alte Remagener Post macht Platz für Aldi-Discounter

Remagen Das Gebäude der ehemaligen Post in Remagen soll einer gefälligen neuen Architektur weichen. Der Bau eines Aldi-Discounters nebst neuen Gebäudeensembles ist vorgesehen. Details dazu gab es jetzt im städtischen Fachausschuss.

Geht es nach der IC Projektentwicklungs GmbH in Frankfurt, dann wird das Gebäude der ehemaligen Post in Remagen so schnell wie möglich verschwinden und einer gefälligen neuen Architektur weichen. Dort ist der Bau eines Aldi-Discounters nebst neuen Gebäudeensembles geplant. Nun wurde dem Remagener Bauauschuss eine überarbeitete Konzeption vorgestellt. Die gesamten Projektkosten liegen bei rund 30 Millionen Euro.

Rund 50 Wohneinheiten sollen gebaut werden

Das gesamte Karree zwischen Jahnstraße, Von-Lassaulx-Straße und der Straße „Am Sportplatz“ wird nach der Planung komplett verändert. So will Königstein Gebäude mit fünf Vollgeschossen, teilweise auch nur mit drei oder vier Geschossen nebst jeweiligen Staffelgeschossen errichten lassen. Rund 50 Wohneinheiten sind in der Konzeption für Betreutes Wohnen beabsichtigt, 38 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von knapp 70 Quadratmetern könnten an der Von-Lassaulx-Straße platziert werden. In einem Querriegel werden zudem 60 bis 70 „Mikro-Appartements“ von je 35 Quadratmetern untergebracht. Gedacht ist sowohl an Eigentums- als auch an Mietwohnungen.