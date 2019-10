Seniorenfahrdienst : Der neue 60-Plus-Bus fährt durch Remagen

Remagen Seniorenfahrdienst in Remagen bietet eine Einstiegshilfe und bis zu drei Rollstuhlplätze

Seit dem Jahr 2017 ist der Seniorenfahrdienst sehr erfolgreich in Remagen unterwegs und hat zahlreichen Menschen bei der Erledigung von alltäglichen Besorgungen und Terminen geholfen. Der 60-Plus-Bus ist auch weiterhin montags, mittwochs und donnerstags zwischen 9 und 13 Uhr unterwegs. Die Beförderung erfolgt nur innerhalb der Stadt Remagen (alle Stadtteile) und kostet pro Fahrtag zwei Euro (Hin- und Rückfahrt). Wer den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, muss die Fahrt spätestens am Vortag bis 14 Uhr (für eine Fahrt am Montag bitte freitags anrufen) bei der Touristinformation Remagen unter 0 26 42/2 01 87 anmelden.