Wählergruppe Jakobs : Rainer Jakobs legt Mandat im Rat nieder

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach elf Jahren verlässt Rainer Jakobs, Vorsitzender der Wählergruppe Jakobs und deren einziger Mandatsträger im Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, das Kommunalparlament.

Rainer Jakobs, Vorsitzender der Wählergruppe Jakobs und aktuell deren einziger Vertreter im Rat der Kreisstadt, hat mit sofortiger Wirkung sein Ratsmandat niedergelegt. „Dieser Schritt ist mir nach elf Jahren im Stadtrat mehr als nur schwergefallen“, sagte der Kommunalpolitiker am Montag.

Aber aufgrund der Entwicklung in seinem Arbeitsbereich der Beruflichen Bildung im Bundesbildungsministerium habe der 59-Jährige „eine Abwägung vornehmen und eine Entscheidung treffen müssen“. Jakobs: „Meine dienstlichen Aufgaben, die in der Regel mit einer Vielzahl von Dienstreisen verbunden sind, lassen ein seriöses Arbeiten in den städtischen Gremien, inklusive der notwendigen intensiven Vor- und Nachbereitungen, leider nicht mehr zu.“