Kita-Kind stirbt in Bad Breisig : Prozess soll Tod des dreijährigen Ramsan aufklären

Sinzig Der Prozess um das tote Kind in einer Bad Breisiger Kita wird fortgesetzt. Die Frage, warum Ramsan die Kita verließ, ist nach wie vor ungeklärt.

Wer die Zeugenaussagen an den bislang vier Verhandlungstagen verfolgt hat, der ist nicht in der Lage, sich blind in der Bad Breisiger Kita „Regenbogen“ zu bewegen. Aber er könnte inzwischen, selbst wenn er nie dort gewesen ist, einen groben Grundriss des Gebäudes zeichnen. Die langjährige Leiterin dieser kommunalen Einrichtung muss sich derzeit vor dem Amtsgericht Sinzig verantworten. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger werfen ihr vor, Dienstpflichten verletzt und dadurch mit verursacht zu haben, dass ein Dreijähriger die Kita am 8. Mai 2017 unbemerkt verlassen konnte, auf ein Nachbargrundstück lief, dort unglücklicherweise in einen Teich stürzte, das Bewusstsein verlor und trotz Wiederbelebungsversuchen einige Stunden später starb.