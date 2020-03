Niedrigste Fallzahl der letzten zehn Jahre : Remagener Polizei verzeichnet 37 Prozent weniger Einbrüche

Remagen Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich der Polizeiinspektion Remagen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich deutlich zurückgegangen. 56 Taten verzeichneten die Beamten 2019 – das ist die niedrigste Fallzahl seit zehn Jahren.

Die Polizeiinspektion Remagen meldet im dritten Jahr in Folge einen massiven Rückgang der Wohnungseinbrüche. In ihrer Kriminalstatistik für 2019 erinnert die Polizei an das Jahr 2016, als in Remagen, Sinzig und Bad Breisig insgesamt noch 173 Einbrüche registriert wurden. 2019 waren es nur noch 56, also gut 67 Prozent weniger als drei Jahre zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen um 37 Prozent zurückgegangen. Gab es 2018 89 Einbrüche, waren es im vergangenen Jahr noch 56, so wenig wie seit zehn Jahren nicht mehr.