Verbindung zwischen Remagen und Erpel : Plan für Brücke stößt auf große Resonanz

Eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke soll Remagen mit Erpel verbinden. In der Bevölkerung stößt das Projekt – so das Ergebnis einer Umfrage – auf große Resonanz. Foto: Stadt Remagen

REMAGEN. Eine Remagener und Erpeler Online-Umfrage ergibt fast nur positive Bewertungen mit Blick auf eine Radfahrer- und Fußgängerbrücke über den Rhein. Es droht allerdings ein aufwendiges Planverfahren.

91 Prozent der Teilnehmer einer Onlinebefragung würden eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger zwischen Remagen und Erpel befürworten und bewerten das ambitionierte Vorhaben durchweg positiv. Holger Schmidt, Professor an der Koblenzer University of Applied Sciences, ist überrascht von diesem Ergebnis: „Das sind gute Werte.“ Er und sein Hochschulteam hatten die Umfrage durchgeführt und analysiert. Das positive Feedback sei von einer hohen Zahl an Teilnehmern unabhängig von Alter, Geschlecht und Wohnort erfolgt.

Die Stadt Remagen , die Verbandsgemeinde Unkel und die Ortsgemeinde Erpel hatten ein Team der Hochschule Koblenz beauftragt, eine Online-Befragung der Bewohner sowie der Gewerbetreibenden ihrer Kommunen durchzuführen. Mithilfe dieser im März erfolgten Befragung sollte die grundsätzliche Einstellung der Bevölkerung zu dem Projekt einer „Fußgänger- und Radfahrerbrücke mit Denkmalsanierung” an der Stelle der historischen Ludendorff-Brücke in Erfahrung gebracht werden.

Entsprechend der geringen Zahl von ablehnenden Äußerungen (etwa sechs Prozent der Befragten) sind die Vorbehalte gegenüber dem Projekt überschaubar. „Sie äußern sich weniger in Form harter Kritik, sondern eher in Hinweisen und Anforderungen, die die Befragten an eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke stellen: So sollten die Kosten im Rahmen bleiben und die Anbindung sollte in Bezug auf Verkehr, Parkplätze und Barrierefreiheit auch im Interesse der Anwohner gut durchdacht sein“, so die Remagener Stadtverwaltung, die hinzufügte: „Hinsichtlich der Gestaltung sollte die Brücke Geschichte mit Zukunft verbinden, sie sollte zwar etwas Besonderes, aber trotzdem eher zurückhaltend und auch nachhaltig sein.“„Dieses starke Votum der Bürger ist für uns nach der überwältigenden Zustimmung durch die Mitglieder des Ortsgemeinderats Erpel und Verbandsgemeinderats Unkel nochmal Motivation, mit ganzer Kraft weiter zu machen“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, Karsten Fehr.