Energieversorgung im Ahrkreis : Neue Rhein-Ahr-Energie gegründet

Grafschaft Städte und Gemeinden aus dem Ahr-Kreis gehen eine Partnerschaft mit der Energieversorgung Mittelrhein (evm) ein. Die jetzige Beteiligung gibt den Kommunen noch mehr Einfluss auf Entscheidungen rund um den Stromnetzbetrieb.

Mit 51 Prozent beteiligen sich die Städte Bad Breisig, Remagen und Sinzig sowie die Gemeinden Grafschaft, Gönnersdorf, Burgbrohl und Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie. Die entsprechenden Verträge wurden vor Kurzem in Grafschaft unterzeichnet.

Bereits 2018 hatte sich die Energieversorgung Mittelrhein (evm) über die Rhein-Ahr-Energie zu 74,9 Prozent an der Rhein-Ahr-Energie Netz, die das Eigentum an den Stromnetzen in den vorgenannten Kommunen hält, beteiligt. Für eine Partnerschaft mit der evm hatten sich die Kommunen mit der Vergabe ihrer Stromkonzessionen an die Gesellschaft bereits in 2014 entschieden.