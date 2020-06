Auftakt am 27. Juni : Motorsport-Saison startet ohne Zuschauer auf dem Nürburgring

Kreis Ahrweiler Der Nürburgring eröffnet die Motorsport-Saison. In der legendären „Grünen Hölle“ darf wieder um Bestzeiten und Siege gefahren werden, allerdings ohne Zuschauer. Alle Parkplätze sind gesperrt.

Lange hatte man in der Ahrweiler Kreisverwaltung geprüft und abgewogen. Nun gab es grünes Licht für den Motorsport am Nürburgring: In der legendären „Grünen Hölle“ darf wieder um Bestzeiten und Siege gefahren werden. Dies ermöglicht die neue Corona-Bekämpfungsverordnung, die Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten wieder erlaubt. Wie Landrat Jürgen Pföhler dem GA auf Anfrage mitteilte, hatte man jeden Genehmigungsschritt sorgfältig mit den zuständigen Ministerien in Mainz abgestimmt.