Mineralwasser in Bad Neuenahr im Test : Apollinaris und Brohler Mineral- und Heilbrunnen wehren sich gegen Ökotest-Urteile

Mineralwasser in Bad Neuenahr im Test

Bad Neuenahr/Brohl Apollinaris und der Brohler Mineral- und Heilbrunnen wehren sich gegen die schlechten Testurteile des Verbrauchermagazins Ökotest. Beide Unternehmen verweisen auf Analysen ihrer Produkte, die zu völlig anderen Ergebnissen führen als die von Ökotest.

Noch härter traf es in der Bewertung die Queen of Tablewaters: Apollinaris wird als „das schlechteste Medium-Mineralwasser im Test“ aufgeführt. „Neben stark erhöhten Bor-Werten wurden auch Rückstände von Pestiziden im Wasser festgestellt“, heißt es im Testergebnis, das für Apollinaris mit der Zeugnisnote „ungenügend“ abschließt. Sowohl Brohler, deren Bor-Werte unbeanstandet blieben, als auch Apollinaris sind mit derartigen Zensuren keinesfalls einverstanden. Vielmehr verweisen beide Unternehmen auf Untersuchungen, die zu völlig anderen Ergebnissen führen.

Ökotest hatte 100 Medium Mineralwässer einer Prüfung unterzogen. Fast jede fünfte Quelle sei verunreinigt, so das fatale Ergebnis. In 15 Fällen seien im Test Abbauprodukte von Pestiziden nachgewiesen, wenn auch nicht in gesundheitsgefährdenden Mengen.