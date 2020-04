Feuerwehr im Einsatz : Wohnhaus in Wershofen stand in Flammen

Das Haus stand in Flammen. Foto: Feuerwehr

Wershofen In der Ortslage Wershofen ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Das Feuer breitete sich schnell aus, die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Polizeiinspektion Adenau der Brand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Wershofen gemeldet. Vor Ort brannte zunächst der Dachstuhl des Wohnhauses. Das Feuer breitete sich schnell auf das erste Obergeschoss aus, sodass die Löscharbeiten mehrere Stunden andauerten, berichtete die Polizei.