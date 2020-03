Sonne wärmt die Wanderfreunde : So war der Wandertag in der Verbandsgemeinde Altenahr

So war der Wandertag in der Verbandsgemeinde Altenahr

Rech Der Eifelverein in Rech freut sich über die gute Teilnahme am Wandertag der Verbandsgemeinde Altenahr. Auch die Bürgermeisterin wanderte mit.

Sturm und Regen hatten am Sonntagmorgen eine Pause eingelegt, und so versammelten sich in Rech an der Alten Schule bei schönstem Sonnenschein zahlreiche Naturfreunde, die ihre Stiefel zum gemeinsamen Wandertag aller Eifelvereins- und Wandergruppen aus der Verbandsgemeinde Altenahr geschnürt hatten.