Kultur im Kreis Ahrweiler : Sinziger Museum möchte Gemälde kaufen

Sinzig Das Heimatmuseum im Sinziger Schloss zeigt die Ausstellung „Neuerwerbungen“. Die Einrichtung sucht Sponsoren, die den Ankauf von Gemälden unterstützen.

Einen Einblick in das, was hinter den Kulissen passiert, verschafft die nächste Ausstellung des Heimatmuseum Sinzig, die schlicht und treffend „Neuerwerbungen“ heißt, aber durchaus Besonderheiten bereithält. Bei der regulären Museumsführung am ersten Samstag im Monat, 7. März, 14.30 Uhr, stellt Museumsleiterin Agnes Menacher viererlei Neuanschaffungen vor. Einerseits geht es um die Ausstattung des Museums. Neben fünf neuen Vitrinen für die Römerabteilung wurden digitale Maßnahmen ergriffen, um sowohl das vorhandene Sinziger Stadtmodell als auch den Ausstellungsbereich zur Geschichte der Sinziger Fliesen mit Zusatzinfos durch neue Touchscreens zu ergänzen.