Eigeninitiative in Bad Bodendorf : Sinzigerin näht Mundschutzmasken

SINZIG Petra Fix aus Bad Bodendorf ergreift die Eigeninitiative: Sie näht Mundschutze. Nun sucht sie weitere Helfer.

In der Corona-Krise sind Mundschutzmasken zur Mangelware geworden. Private Näher setzen sich an ihre Nähmaschinen und sorgen im Rahmen der Möglichkeiten für Abhilfe. Wie Petra Fix aus Bad Bodendorf. Sie hat in den vergangenen Tagen ein besonderes Projekt in und für die Region Rhein-Ahr ins Leben gerufen und mit dem Sammeln von Stoffen, dem Nähen und Verteilen der Mundschutzmasken begonnen.