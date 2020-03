Einsatz der Feuerwehr : Sechsköpfige Familie benötigt nach Brand in Sinzig ein neues Quartier

Von der Drehleiter der Remagener Wehr aus bekämpften Wehrleute den Brand in dem Bungalow an der Koisdorfer Straße. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Eine Sechsköpfige Familie in Sinzig kann sich rechtzeitig vor den Flammen retten. Das Haus an der Koisdorfer Straße ist aber vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

Löschzüge und Löschgruppen der gesamten Stadt Sinzig sind am Mittwochnachmittag mit 50 Mann in die Koisdorfer Straße ausgerückt. Dort stand ein Bungalow in Flammen.

Zwei Erwachsene und vier Kinder, die in dem Haus leben, waren zum Glück nicht mehr in dem Gebäude. Was aber Einsatzleiter Andreas Braun beim Anrücken nicht wissen konnte. So wurde zunächst unter schwerem Atemschutz nach Personen gesucht. Für die Löscharbeiten wurde gleichzeitig mit der Alarmierung um 15.46 Uhr die Drehleiter aus Remagen angefordert, aus Ahrweiler rückte der Gerätewagen Atemschutz mit einer kompletten Ladung Pressluftatmern an. Ebenfalls vor Ort war Kreisfeuerwehrinspekteur Michael Zimmermann.