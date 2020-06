Kontrolle auf der B9 bei Bad Breisig : Rad nicht richtig befestigt: Polizei zieht Laster aus dem Verkehr

Bad Breisig Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Bad Breisig einen Lastwagen sofort stillgelegt, der mehrere Mängel aufwies und mit ungesicherter Ladung unterwegs war. Als das Fahrzeug untersucht wurde, zeigten sich die Beamten schnell fassungslos.

Der 54-jährige Fahrer, der auch der Firmeninhaber des Transportunternehmens ist, hatte in seinem Heimatstaat Ladung aufgenommen, die an verschiedenen Entladestellen innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden sollte. Bei der Überprüfung der Ladung staunten die Kontrolleure: Um eine Sicherung vorzutäuschen, hatte er einfach Spanngurte über die Paletten gelegt, ohne sie in irgendeiner Weise zu befestigen. Die insgesamt sechs Tonnen Ladung standen somit komplett ungesichert auf der Ladefläche. Außerdem: Ein Reifen an der Antriebsachse der Sattelzugmaschine hatte kein Profil, ein Reifen des Aufliegers war so unfachmännisch nachgeschnitten worden, dass an mehreren Stellen der Stahlgürtel sichtbar war.