Pandemie-Auswirkungen auf Festivals : Rock am Ring und Wacken wegen Corona abgesagt

Das Festival „Rock am Ring“ findet in diesem Jahr nicht statt. Foto: picture alliance / dpa/Thomas Frey

Nürburg/Nürnberg Die Konzerte auf dem KunstRasen und auf dem Hofgarten in Bonn sind abgesagt worden, Rock am Ring und Wacken finden in diesem Jahr nicht statt. Weitere Events in der Region sind von Corona ebenfalls betroffen. Ein Überblick.

Nach den abgesagten Veranstaltungen in Bonn und Köln bestätigten jetzt auch die Veranstalter weiterer Festivals in diesem Sommer, dass sie in 2020 nicht mehr stattfinden werden: Rock am Ring und im Park sowie Wacken. Auch andere Events in der Region sind betroffen.

„In ihrer erlebnisreichen und bewegten Geschichte wurden Deutschlands populärste Open-Air-Festivals Rock am Ring und Rock im Park schon mehr als einmal mit unerwarteten und schwierigen Situationen konfrontiert“, sagte eine Sprecherin von Livenation auf GA-Anfrage. Das verfügte Verbot aller Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August zwinge die Veranstalter die Jubiläumsevents am Nürburgring und in Nürnberg abzusagen.

Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175.000 Fans, die am ersten Juni-Wochenende 35 Jahre Rock am Ring und 25 Jahre Rock im Park feiern wollten, sei „diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend“, hieß es. „Dennoch haben die Produzenten uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten, so traurig die Absage der ausverkauften Zwillingsfestivals ist. Gleichzeitig bedanken sie sich bei den Fans ausdrücklich für ihre nachhaltige Unterstützung.“

Lesen Sie auch Großveranstaltungen bis Ende August verboten : Keine Konzerte im Hofgarten und Kunst!Rasen in 2020

Wacken fällt auch aus

Das gilt auch für das für den Zeitraum vom 30. Juli bis 1. August 2020 geplante Wacken Open Air, das schon längst ausverkauft war. „Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air geben wird", sagt der Festival-Mitgründer Holger Hübner. „Unser gesamtes Team hat auch in den letzten Monaten intensiv an dem Festival gearbeitet. Desto mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr kein Wacken Open Air mit unseren Besuchern und den Bands feiern dürfen."

Thomas Jensen ergänzt: "Diese Nachricht trifft uns tief und muss auch von uns erst einmal verarbeitet werden", sagt der Festival-Mitgründer. "Dennoch tragen wir in dieser für die gesamte Welt schwierigen Lage die Entscheidung der Bundesregierung mit. Die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher, Künstler, Mitarbeiter, Gewerke, Sicherheits- und Rettungskräfte, Behördenmitarbeiter sowie aller weiterer Teilnehmer hat stets höchste Priorität für uns. In der aktuellen Situation sehen wir uns als Veranstalter daher in einer noch weiterreichenden Verantwortung und folgen den Anweisungen der Experten."

Hinsichtlich aller weiteren offenen Fragen wie dem Wacken Open Air 2021 und den Optionen bezüglich der gekauften Tickets wird sich der Veranstalter so bald wie möglich äußern und bittet hierfür um etwas Geduld.

Dies gelte auch für Rock am Ring/im Park. Wegen der Details über die weitere Abwicklung werden alle Ticketkäufer noch um ein wenig Geduld gebeten. Die Veranstalter und ihre Teams arbeiten an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekanntgegeben werden. Bis dahin werden die Fans um Verständnis gebeten. Klar ist, dass Rock am Ring – Rock im Park wieder vom 11. Bis 13. Juni 2021 am Start ist.

Pläne für Green Juice in der nächsten Woche

Konkrete Pläne zur Verlegung des Green Juice Festivals in Bonn-Beuel sollen erst kommende Woche bekanntgegeben werden, sagte Mitveranstalter Julian Reininger dem GA. „Wir warten noch auf die offizielle Anordnung und überlegen am Wochenende, ob wir das gesamte Lineup dieses Jahres einfach nach 2021 verschieben können“, sagte er.

Dass das c/o pop Festival in Köln Ende April 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, steht auch längst fest. Da nicht abzusehen sei, wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden, versuchen die Veranstalter gerade, Teile des c/o pop Festivals in den Oktober zu verschieben, heißt es. Dabei steht c/o Ehrenfeld mit einem umfangreichen Programm bestehend aus heimischen Nachwuchskünstlern im Mittelpunkt. Die Veranstalter betonen, dass alle Tickets von Ticketmaster zurückerstattet würden. „Dabei bitten wir euch allerdings um ein wenig Geduld und versprechen: Es bleibt niemand auf seinen Ticketkosten sitzen.“ Ticketinhaber erhalten in den kommenden Wochen weitere Informationen per E-Mail. Wer die Einnahmen seines Tickets spenden möchte, tut damit der Kölner Clublandschaft, den Künstler*innen und dem Festivalteam etwas Gutes. Weitere Informationen dazu findet ihr auf https://culture-stream.cologne.

Summerjam ist abgesagt

Abgesagt ist auch das Kölner Reggae-Festival „Summerjam”, das vom 3. Bis 5. Juli stattfinden sollte. „Wir haben lange gewartet und gehofft, dass sich die Situation positiv entwickelt und auch schon eine Verschiebung in den Spätsommer geprüft“, heißt es auf der Homepage. Jetzt stehe aber fest, „dass wir aufgrund des bundesweiten Verbotes für Großveranstaltungen bis zum 31. August, das 35. Summerjam-Festival in das nächste Jahr verlegen müssen“.