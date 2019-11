Kreisparteitag in Dernau : CDU im Kreis Ahrweiler setzt auf Umwelt und Jugendliche

KREIS AHRWEILER Auf ihrem Kreisparteitag in Dernau hat sich die CDU im Kreis Ahrweiler kämpferisch gezeigt. Bei den Kommunalwahlen im Mai hatte sie noch schmerzhafte Verluste eingefahren. Nun setzt sie auf die Themen Jugend und Umwelt.

Kämpferisch und zuversichtlich zugleich zeigte sich der CDU-Kreisvorsitzende Horst Gies beim Kreisparteitag am Ende eines für die Partei schwierigen Jahres. Besonders die Kommunalwahlen am 26. Mai fielen nicht nach dem Geschmack der Christdemokraten aus, denn sie verloren nicht nur zehn Prozentpunkte und damit vier Sitze im Kreistag, sondern auch noch die Bürgermeisterwahlen in der Stadt Remagen und der Verbandsgemeinde Altenahr, die vorher jahrzehntelang so etwas wie christdemokratische Erbhöfe waren.