Ferien an Rhein und Ahr : Urlaub auf dem Campingplatz wird in Corona-Zeiten zum Trend

Im Kreis Ahrweiler befinden sich zahlreiche Campingplätze, so beispielsweise in Ahrweiler, Ahrbrück, Altenahr, am Nürburgring, in Schuld, Dorsel, Dernau, Rolandswerth, Remagen oder auch in Bad Breisig/Rheineck. Hinzu kommen verschiedene Wohnmobilhäfen an Rhein und Ahr.