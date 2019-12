Landwirtschaft im Kreis Ahrweiler : Kindergarten in Grafschaft-Esch besucht Bauernhof

Der Stall des Schopp-Hofes wird für Kinder aus Kitas und Schüler aus dem Kreis Ahrweiler zum Klassenzimmer. Foto: Martin Gausmann

Esch Wie das so funktioniert mit Kühen, Kartoffeln, Eiern und Hühnern, kann man auf dem Schopp-Hof in Grafschaft-Esch lernen. Anja Schopp ist zertifizierte Bauernhofpädagogin und leitet in ihrem Betrieb das Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“.



Scheu zeigten sie überhaupt nicht beim Besuch auf dem Bauernhof der Familie Schopp, die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten in Grafschaft-Esch. Im großen modernen Kuhstall hatte Landwirt Alfred Schopp Heu bereitgelegt, das die Kleinen an die Rinder verfüttern durften, die ältesten Tiere waren etwa 13 Jahre alt, das jüngste Kälbchen erst vor einer Woche geboren. Und wenn die Rinder ihre mächtigen Köpfe durchs Gatter schoben, um das Heu mit ihren Mäulern aufzuheben und genüsslich zu fressen, ließen sie sich auch kleine Streichel­einheiten der Kuhstall-Besucher gefallen.

Nichts mit lila Kühen. Beim Landwirte-Ehepaar Alfred und Anja Schopp in Esch sind die Kühe weitgehend braun. Und im Sommer stehen die meisten nicht im Stall, sondern auf Weiden auf der Grafschaft bis hinauf nach Berg in der Verbandsgemeinde Altenahr. Wie das so funktioniert mit Kühen, Kartoffeln, Eiern und Hühnern, kann man auf dem Schopp-Hof lernen. Anja Schopp ist zertifizierte Bauernhofpädagogin und leitet in ihrem Betrieb das Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“. Förderer sind der Kreis Ahrweiler, der Bauern- und Winzerverband und neuerdings auch die Jugendstiftung der Kreissparkasse Ahrweiler.

Außer einer kleinen finanziellen Förderung läuft das Projekt in den Betrieben ehrenamtlich. Für Klassen gibt’s Zuschüsse zu den Fahrkosten, wenn sie etwa mit einem Bus anreisen. In diesem Jahr wurde das schon 1995 vom Bauern- und Winzerverband initiierte Projekt mit dem Ehrenamtspreis des Kreises Ahrweiler ausgezeichnet. Wenn Jungen und Mädchen etwas über das Leben der Kühe wissen wollen, erfahren sie auch, woher das Futter kommt. Auf dem Schopp-Hof wird alles selbst produziert, etwa die Grassilage, das Heu, der Gerstenschrot, die Futtererbsen, der Hafer und die Triticale, ein Futtergetreide. In Heppingen werden die Tiere geschlachtet, dann kommt das Fleisch zurück nach Esch, wird abgehangen und ab Hof verkauft, an Privathaushalte, Heime, Gaststätten.

Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ 700 Kinder kommen pro Jahr Mit dem Projekt will der Bauern- und Winzerverband den Kindern frühestmöglich einen Zugang zur Landwirtschaft verschaffen, berichten der Vorsitzende des Verbandes, Franz-Josef Schäfer, und Kreisgeschäftsführer Knut Schubert. Seit Anfang 1995 durften jährlich 700 Kinder heimischen Landwirten über die Schulter schauen und die Betriebe kennenlernen. Insgesamt haben bislang 16 Kitas und 18 Schulen teilgenommen.