E-Roller-Hersteller Kumpan : Abgebrannte Lagerhalle in Remagen weiter beschlagnahmt

Remagen Der Remagener E-Roller-Hersteller Kumpan hat seinen Betrieb teilweise schon wieder aufgenommen. Die Rollerproduktion wird allerdings vorerst nicht möglich sein. Die Lager- und Werkstatthalle von Kumpan war am Mittwoch niedergebrannt.

Lichterloh brannte am Mittwoch eine Halle des E-Roller-Herstellers Kumpan electric in Remagen. Die Produktionshalle brannte bis auf die Grundmauern nieder .

Nach wie vor ungeklärt ist die Brandursache. Dies teilte die Kripo in Mayen auf Anfrage mit. Der Brandort ist weiter beschlagnahmt. Am kommenden Montag wird es nach Auskunft der Polizei eine weitere Ortsbegehung mit zusätzlich hinzugezogenen Sachverständigen geben. Vorerst wird eine Rollerproduktion nicht möglich sein. Offen sei, ob ein Wiederaufbau der Halle am bisherigen Standort erfolgen soll, so eine Firmensprecherin.