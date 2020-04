Bauarbeiten : Kreisel am Bahnhof Bad Neuenahr nimmt Form an

Bad Neuenahr Die Stadt kann die Arbeiten am Bad Neuenahrer Bahnhof voraussichtlich wie geplant bis zum Jahresende abschließen. Der neue Kreisverkehrsplatz nimmt zunehmend Form an.

An allen Ecken und Enden der Kreisstadt stehen Kräne, Bagger buddeln, Arbeiter schaufeln. So auch am Bahnhof. Der neue Kreisverkehrsplatz am Bahnhof Bad Neuenahr nimmt jetzt zunehmend Form an.

Die Bushaltestelle am Bahnhof Bad Neuenahr kann in dieser Zeit nicht angefahren werden. Derzeit ist eine Ersatzhaltestelle am Parkplatz City-Ost (Kaufhaus Moses) eingerichtet.

Fortschritte am Gummiweg

Fortschritte gibt es auch am sogenannten Gummiweg, der Spange, die in Richtung Osten führt. Tiefbautechnisch sei die Verbindung zwischen Hauptstraße, Landgrafenstraße und dem neuen Kreisel am Anschluss Ost bereits seit einigen Wochen fertig. „Dies war für April 2020 auch so vorgesehen. Es fehlen hier noch Bepflanzung, Beschilderung, Leitplanken, Möblierung und Leuchten sowie einige Restarbeiten. All dies folgt nun sukzessive“, so Walkenbach. Nach Aufhebung der Vollsperrung am 4. Mai soll dieser Strang dann für den Verkehr freigegeben werden. Dies geschehe jedoch zunächst nur mit reduzierter Geschwindigkeit – so lange, bis in diesem Bereich wirklich alles fertig ist.