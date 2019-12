Entlang der Ahr : Kreis Ahrweiler setzt sich für biologische Vielfalt ein

Kreis Ahrweiler Natur pur von der Quelle bis zur Mündung: Die Ahr könnte der erste komplett renaturierte Fluss Deutschlands werden. Dafür setzt sich jetzt der Kreis Ahrweiler ein. Experten versprechen eine „außergewöhnlich große Struktur- und Artenvielfalt“.

Der Kreis Ahrweiler möchte mehr für die biologische Vielfalt entlang der Ahr tun. Das teilte Landrat Jürgen Pföhler (CDU) dem Kreis- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit. Einstimmig votierte das Gremium deshalb dafür, die Kreisverwaltung zu beauftragen, einen Antrag für das Förderprogramm „chance.natur“ des Bundes vorzubereiten. Besonders die vielfältigen Gewässer- und Auenlebensräume entlang der Ahr sollen damit weiter verbessert werden, sodass die Ahr in einigen Jahren der erste von der Quelle bis zur Mündung komplett renaturierte Fluss bundesweit werden könnte.

In der Ahr und ihren Nebenbächen seien in den vergangenen Jahrzehnten bereits umfangreiche Anstrengungen unternommen worden, um künstliche Gewässerverbauungen wie Wehre, Staustufen oder Uferbefestigungen zu beseitigen oder naturverträglich umzugestalten, erläuterte Geschäftsbereichsleiter Harald Fuchs. Dadurch habe man etwa 50 Wanderbarrieren entfernen und die Lebensraumstrukturen für die Gewässerfauna in vielen Bereichen deutlich verbessern können. Trotz dieser Maßnahmen sei der Wasserlauf aber nach wie vor in vielen Abschnitten stark eingeengt und befestigt. Diese Situation sei nicht nur ungünstig für die Fauna und Flora, sondern führe auch zu einer Erhöhung der Hochwasserspitzen.