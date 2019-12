Denkmalpflege im Kreis Ahrweiler : Konzertmuschel im Kurpark Bad Neuenahr ist umgezogen

Bad Neuenahr Die Konzertmuschel aus dem Kurpark Bad Neuenahr in die alte Konzerthalle ist umgezogen. Dafür wurde die denkmalgeschützte Konstruktion ausgeschalt und mit einer Seilwinde ins Innere gezogen. Sie wird bis zum Einbau in ein neues Gebäude zwischengelagert.

Die Konzertmuschel im Kurpark von Bad Neuenahr ist am Donnerstag auf eine kleine Reise gegangen. Von der Außenwand der Konzerthalle ins Innere. Dort soll sie bis Januar stehen und dann nach dem Abbau der Uferlichter-Zelte zu ihrem witterungsfesten Zwischenlager an der Oberstraße gebracht werden. Dort soll sie stehen bleiben, bis sie in einen Neubau am Kurpark wieder eingebaut wird.