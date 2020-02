Verwaltung weist Vorwürfe zurück : Elektrik in Bad Breisiger Kitas ohne Mängel

Bad Breisig Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig weist SPD-Vorwürfe, Belange der Kindergärten zu vernachlässigen, entschieden zurück. So gebe es zum Beispiel keine Mängel in der Elektrik der Kita-Einrichtungen.

Mit großer Härte reagiert die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bad Breisig auf den Vorwurf der SPD, im Rathaus kümmere man sich nur unzulänglich um das Wohlergehen der Kindergärten. Die SPD hatte die „Zustände“ als „nahezu skandalös“ bezeichnet. Bereits seit Jahren gemeldete Mängel seien bis heute nicht beseitigt, die Verwaltung vernachlässige ihre diesbezüglichen Pflichten. „Diese Vorwürfe werden wir so nicht stehen lassen“, teilte die Verwaltung mit. Sie werde sich gegen „jegliche diffamierenden Vorwürfe und Anschuldigungen zum Schutze der hier gewissenhaft arbeitenden Mitarbeiter in angemessener Form zur Wehr setzen“.

So habe man in allen Kindergärten eine Überprüfung des Berührungsschutzes an Steckdosen durchführen lassen, erklärte Schmitz auf den Vorwurf der SPD, es gebe Mängel in der Elektrik der Kita-Einrichtungen. Dies lange bevor die SPD Mängel gemeldet habe. Auch ging man im Rathaus auf die Kindergartenplatzvergabe ein, denn auch hier hatte die SPD Unzulänglichkeiten angeprangert: Sie obliege der jeweiligen Kindergartenleitung in eigener Zuständigkeit, unterstrich Schmitz.

Ziel des Gesetzes ist frühkindliche Bildung

Eine Übersicht offener Betreuungsangebote und Kindergartenplätze erfolge über das Kita-Portal „Ahrlini“, das eine Übersicht über alle im Landkreis zur Verfügung stehenden Kindertagesstätten beinhalte. „Eltern können sich hier über ihre Wunsch-Kita informieren und diese dann kontaktieren. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat hier allenfalls eine unterstützende Funktion, mehr nicht“, stellte der Rathaussprecher klar. Er verwies darauf, dass die Verbandsgemeinde die Stelle einer pädagogischen Fachaufsicht neu geschaffen und kürzlich besetzt habe, um die Kindergartenleitungen zu entlasten und um die Qualität in den Kitas zu optimieren. Dies dürfe „als Wertschätzung und Indikator für den Stellenwert der Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde gewertet werden“.

Derzeit arbeite die Verbandsgemeindeverwaltung mit Hochdruck an der Einrichtung eines neuen Kindergartens in der Stadt. Übergangsweise ist hier bekanntlich eine modulare Zwischenlösung geplant. Auch ging Schmitz auf die Personalsituation in den Kitas ein: „Das Kinderförderungsgesetz hat einen massiven Ausbau von Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in Gang gesetzt.“