Jahreskonzert in der Ahrweiler Pfarrkirche : Mozart und Vivaldi in Sankt Laurentius

Mozart und Vivaldi in Sankt Laurentius

Jahreskonzert in der Ahrweiler Pfarrkirche

Ahrweiler Chor der 750-jährigen Ahrweiler Pfarrkirche und Orchester werden mit Beifall belohnt. Stücke von Vivaldi und Mozart bringen die Besucher zum Staunen.

Unter der Leitung von Klaus-Dieter Holzberger hat sich der Chor der Sankt Laurentiuskirche Ahrweiler bei seinem Jahreskonzert gemeinsam mit Solosängern und Kammerorchester zwei großen Liturgie-Vertonungen gewidmet, dem „Gloria“ von Antonio Vivaldi und der „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Publikum in dem 750-jährigen Gotteshaus konnte sich über zahlreiche Details freuen und lauschte aufmerksam dem Strom der Musik aus Barock und Wiener Klassik.

Von der Erde ging es musikalisch schnell in die Höhe und endlose Melodiestränge durchwebten das Gotteshaus.

Minutenlanger Beifall war Sängern und Musikern gewiss

Sopranistin Susan Kuhlen und Altistin Barbara Grohmann-Kraaz sangen ein verschlungenes Duett zu weicher Begleitung. Nach einem kurzen Auftakt hatte der Chor die flotte Fuge „Propter magnam“ zu bestreiten. Konnte sich das Publikum hinter geschlossenen Augen in den Stimmen verlieren, so steuerte der Chor treffsicher durch alle komplexen Notenverläufe. In der kurzen Pause zwischen den Sätzen hörte man einen Besucher seinem Nachbarn zuraunen: „Ist das nicht schön?“