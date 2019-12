Bad Neuenahr und Sinzig : Kreis Ahrweiler investiert in Schulen

Geplante Investitionen

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 5,5 Millionen Euro vorgesehen. Darin eingeschlossen sind 3,5 Millionen Euro für Maßnahmen im Zuge des Digitalpaktes, die zu 90 Prozent vom Bund und Land gefördert werden (der GA berichtete). Die neuen baulichen Investitionsmaßnahmen setzen sich zusammen aus 220 000 Euro für die Beleuchtungssanierung am Erich-Klausener-Gymnasium Adenau, 100.000 Euro für die Sanierung des Schulhofes am Klausener-Gymnasium Adenau, 260.000 Euro für die Heizungssanierung am Rhein-Gymnasium Sinzig, 250.000 Euro für die Vergrößerung der Mensa an der Berufsbildenden Schule des Kreises in Bad Neuenahr sowie 100.000 Euro als Anlaufbetrag für die Planung einer Lagerhalle für den Katastrophenschutz sowie 100.000 Euro als Anlaufbetrag für anteilige Planung zum Bau eines Lehrschwimmbeckens für Schulkinder in Adenau.