Hoffnungsschimmer „H 16“ : Startschuss eines Sinziger Projekts für obdachlose Jugendliche

Sinzig Das jetzt gestartete Pilotprojekt „H 16“ bietet jungen Menschen, die gravierende soziale Problemen haben, Beratung, Waschmöglichkeiten und einen Mittagstisch an.

Offizieller Startschuss für ein ebenso ambitioniertes wie engagiertes Projekt der Jugendsozialhilfe: H 16 heißt das Pilotprojekt im Land Rheinland-Pfalz, das ab sofort in Sinzig läuft. Konkret geht es dabei um die Hilfe für junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die bisher mehr oder weniger durch alle sozialen Netzwerke gerutscht sind.

Projekt wurde kurzfristig ins Leben gerufen

HoT steht offen für alle Bürger

Für die Betroffenen gibt es mit H 16 einen Hoffnungsschimmer. Und der kommt keineswegs abstrakt daher her. Denn im HoT stehen der neuen Kundschaft neben Beratung auch eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung. Zudem wird es dienstags, mittwochs und donnerstags einen warmen Mittagstisch geben, der offen für alle Bürger ist und auch als Kommunikationsplattform dienen soll.

Auf einen anstehenden Wechsel machten indes Petra Klein und Kaplan Thomas Hufschmidt von der katholischen Kirchengemeinde Sinzig am Rande der Präsentation aufmerksam. Das HoT wird zum 1. Januar von der katholischen Kirchengemeinde in Sinzig in die Trägerschaft des Bistums Trier wechseln. Deshalb war auch die neue stellvertretende Abteilungsleiterin Jugend im Bistum Trier, Kerstin Knopp, nach Sinzig gekommen. Sie nannte das HoT mit dem neuen Projekt „einen Ort, der emotionalen Halt gibt“.