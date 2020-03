Grafschafter Theaterverein sagt alle Vorstellungen ab : Bei „Vorhang auf“ bleibt der Vorhang zu

Grafschaft Der Grafschafter Theaterverein probt für seine Aufführungen 2021. Dann werden alle vier Stücke gezeigt. „Für den gesamten Theaterverein steht die Gesundheit und Sicherheit unserer Zuschauer sowie unserer Mitglieder an oberster Stelle“, so die Vorsitzende.

Beim Grafschafter Theaterverein „Vorhang auf“ bleibt der Vorhang in diesem Jahr zu. Sowohl die Premiere am Samstag, 21. März, als auch alle anderen Aufführungen der insgesamt vier Theaterstücke, die die Kinder- und die Jugendgruppe sowie die beiden Erwachsenengruppen seit Oktober einstudiert haben, fallen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus.

„Die Entscheidung, unsere Theateraufführungen in diesem Jahr abzusagen, fiel mir und meinen Vorstandskollegen nicht leicht. Unsere Vereinsmitglieder haben sich ein halbes Jahr lang auf unsere Vorführungen mit viel Herzblut vorbereitet und sich da­rauf gefreut, unserem Publikum ein paar vergnügliche Stunden zu bereiten. Für den gesamten Theaterverein steht jedoch die Gesundheit und Sicherheit unserer Zuschauer sowie unserer Mitglieder an oberster Stelle. Daher haben wir uns zu diesem drastischen Schritt entschieden“, erklärt die Vereinsvorsitzende Annette Besseler. Alle vier Stücke sollen im kommenden Jahr inszeniert werden.

Das zuletzt auf der Bühne im „Haus des Dorfes“ in Leimersdorf heftig geflucht wurde, hatte damit aber noch nichts zu tun. Das gehörte genauso zur Inszenierung wie die Tatsache, dass die Darsteller auch bei den letzten Proben zuweilen noch mit dem Textheft dastehen und teils bewusst unter ihrem Niveau spielen. Sie machten es nämlich genau so, wie das Drehbuch von Werner Lachmann vorsah.

Da ist die Laune ist auf dem Nullpunkt gewesen. Mit mehr als einem Malheur ging es schon los. Ein verschütteter Kaffee, eine halb unleserliche Zeitung, Flecken auf dem Teppich, unausstehliche Nachbarn, ein Hundebiss und dann auch noch eine schlechte Nachricht für Ulrich Sperling. „Tante Rosamunde schickt mich. Ich soll euch sagen, dass dieses Jahr die Vogelfamilien dran sind“, teilt Amanda Katz der Familie ihrer Cousine Rosi Sperling mit. „Dran“ sind die Sperlings mit Theaterspielen bei der anstehenden Familienfeier, für die die reiche Tante alljährlich zwei andere Familien in der Verwandtschaft aussucht, und alle folgen in der Hoffnung aufs große Erbe. Während Rosi sich freut, hat Sohn Frank alles andere als Bock auf das „Gruftitreffen“ und Ehemann Ulrich wettert: „Ein Krimi für das Schlossgespenst, den soll sie haben, aber nur wenn die Kröte selber die Leiche ist.“

„Ein Krimi für das Schlossgespenst“ heißt auch die Komödie, die Regisseurin Carmen Bockshecker so gut gefallen hat, weil es um „ein Stück im Stück“ geht. Ebenso gefällt ihr das Tempo der Handlung. Schlag auf Schlag sollte es auch bei den Aufführungen gehen. Deswegen feilen die Darsteller bis zum Schluss noch am Timing.

Die Kinder- und Jugendstücke „Die Schule der Piraten“ und „Drachenburger“ sowie die beiden Erwachsenenstücke „Super-GAU im TV“ und „Ein Krimi für das Schlossgespenst“ wird der Theaterverein „Vorhang auf“ Grafschaft wegen Corona erst im kommenden Jahr aufführen. Die vorgesehenen Termine sind am Samstag, 13. März, Sonntag, 14. März, Freitag, 19. März, und Samstag, 20. März 2021. Bereits für dieses Jahr erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit nicht. Eine Rückerstattung des bezahlten Ticketpreises gibt es am Sonntag, 22. März, von 11 bis 18 Uhr im Foyer des „Haus des Dorfes“, An der Arche in Leimersdorf.

Die Chance, die Sage von „Georg, dem Drachentöter“ in einer modernen Version zu erleben, haben die Zuschauer bei dem Stück „Drachenburger“. Dazu inszenieren die 13- bis 18-jährigen Darsteller unter anderem auch einen Kampf per Monitor. „So viele Details wie noch nie“, hat Klaus Schmidt dieses Jahr für die Aufführungen gebaut. Allein ein Wappen und drei Drachenköpfe aus Holz und sogar ein mobiles Denkmal.“ Und auf die Insel Totumba entführen 9- bis 13-Jährige in der „Schule der Piraten“. In eine solche mutiert abends eine Piratenkneipe. Dort werden auch Fächer wie „Gemein sein“ und „Angst machen“ unterrichtet, aber am Ende ist Solidarität gefragt. So wie wohl auch bei Corona.