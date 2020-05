Wahlen im Ahrkreis : Verfahren zu Bürgermeisterwahlen noch offen

Bad Breisig/Grafschaft Keine Klarheiten in Bad Breisig und in der Grafschaft. Entwicklung der Gesundheitslage bleibt abzuwarten.

Sowohl in der Gemeinde Grafschaft als auch in der Verbandsgemeinde Bad Breisig müssen neue hauptamtliche Bürgermeister gewählt werden, da die Amtszeit der Amtsinhaber abläuft. In Bad Breisig hat Verwaltungschef Bernd Weidenbach (CDU) erklärt, nicht wieder antreten zu wollen, zwei Bewerber stehen in den Startlöchern. In der verbandsfreien Gemeinde Grafschaft wird Bürgermeister Achim Juchem (CDU) hingegen wieder seinen Hut in den Ring werfen. Eigentlich sollte jeweils vor der Sommerpause zu den Wahlurnen geschritten werden. Doch die Corona-Krise macht einen Strich durch die Rechnung. Wie geht es nun weiter? Konkretes hat auch der vom GA befragte Landeswahlleiter Marcel Hürter hierzu nicht in petto.